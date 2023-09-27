– Промес – мой лучший друг. Мы говорим на одном языке, общались с ним и до подписания контракта со "Спартаком", и в первый день моего нахождения здесь. Капитанская повязка Промеса? Даже когда у него нет капитанской повязки, он всегда говорит что-то приободряющее команде. Квинси – один из лидеров "Спартака". Мы нуждаемся в нем, – цитирует Бонгонду "СЭ".
12 июля полузащитник Тео Бонгонда перешел из испанского "Кадиса" в российский "Спартак". 27-летний конголезец принял участие в 9 матчах РПЛ за "красно-белых", отметившись 4 голами и результативной передачей. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 4 млн евро. Контракт между сторонами заключен до конца сезона-2026/27.
"Спартак" выиграл 3 предыдущие игры в чемпионате и Кубке России, поднявшись на 4-е место в таблице РПЛ с 16 очками. В ближайшем туре Премьер-Лиги команда Гильермо Абаскаля 1 октября в Самаре встретится с "Крыльями Советов", которые идут вторыми.
Бонгонда: Промес – один из лидеров "Спартака", мы нуждаемся в нем
Атакующий полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда рассказал об отношениях со своим одноклубником Квинси Промесом.
Фото: ФК "Спартак"