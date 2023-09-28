"Карпин — очень качественный специалист, способный работать в любой стране и лиге мира. Надеюсь, что однажды он возглавит сборную Нигерии, ха-ха! Мне бы очень хотелось это увидеть. Более того, могу это устроить!" — сказал Эменике.
Напомним, специалист с декабря 2017 года (с перерывами) работает в "Ростове", с которым в нынешнем сезоне занимает в турнирной таблице 11-е место после девяти туров. Также Карпин с лета 2021 года работает в сборной России, которая сейчас отстранена от европейских турниров и соревнований.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Эменике: хотелось бы увидеть Карпина в сборной Нигерии, могу это устроить
Нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике рассказал, что с удовольствием посмотрел бы на Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной Нигерии.
Фото: Известия