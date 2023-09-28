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Эменике: хотелось бы увидеть Карпина в сборной Нигерии, могу это устроить

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Нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике рассказал, что с удовольствием посмотрел бы на Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной Нигерии.
Фото: Известия
"Карпин — очень качественный специалист, способный работать в любой стране и лиге мира. Надеюсь, что однажды он возглавит сборную Нигерии, ха-ха! Мне бы очень хотелось это увидеть. Более того, могу это устроить!" — сказал Эменике.

Напомним, специалист с декабря 2017 года (с перерывами) работает в "Ростове", с которым в нынешнем сезоне занимает в турнирной таблице 11-е место после девяти туров. Также Карпин с лета 2021 года работает в сборной России, которая сейчас отстранена от европейских турниров и соревнований.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Сборная России Сборная Нигерии Спартак Эменике Ростов Карпин
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