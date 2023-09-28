- Мне было больно и неприятно видеть сегодня это интервью и снова получать вопросы. Я не понимаю и не хочу понимать, зачем вся эта неправда: мы из переговоров никогда не выходили, и даже когда мне показали подпись Марио в контракте с другим клубом - я надеялся, что она ненастоящая, и уговаривал его одуматься. Больше мне добавить нечего - и я не понимаю, зачем мы вновь поднимаем эту тему. Как говорится, уходя - уходи. Я желаю Марио только удачи и очень благодарен за все годы вместе, за то, что Марио делал для клуба, - передает слова Головлева Sport24.
Ранее 33-летний экс-правый защитник ЦСКА Марио Фернандес, летом 2023 года подписавший контракт с петербургским "Зенитом", заявил, что ЦСКА сам отказался от возвращения игрока из Бразилии, после чего он договорился о продолжении карьеры в составе сине-бело-голубых. При этом бразильский "Интернасьонал", с которым Фернандес подписал контракт для поддержания формы, потребовал от руководства "армейцев" компенсацию в размере 365 тысяч евро за возвращение футболиста.
До этого, летом 2022 года, руководство ЦСКА приостановило контракт с Марио Фернандесом по его личной просьбе, расторгнув трудовые отношения документально, но заключив с игроком джентльменское соглашение на словах о возвращении из Бразилии только в ЦСКА.
В ЦСКА сообщили, что никогда не выходили из переговоров по Марио Фернандесу
Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлев отреагировал на слова защитника "Зенита" Марио Фернандеса о том, что красно-синие вышли из переговоров по его возвращению.
Фото: ФК "Зенит"