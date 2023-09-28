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Изидор: сохраню приятные воспоминания о Дзюбе, он - настоящая легенда в России

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Экс-нападающий "Локомотива" Вилсон Изидор высказал мнение о форварде красно-зеленых Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"
- Дзюба - очень веселый, ему всегда хочется только побеждать, у него огромный опыт в футболе, которым он делится с молодыми игроками - а таких в "Локо" достаточно. Я сохраню о нем приятные воспоминания. Думаю, в России Дзюба - настоящая легенда, и это достойно уважения, - цитирует Изидора "Чемпионат".

35-летний экс-нападающий сборной России Артем Дзюба в феврале 2023 года на правах свободного агента подписал контракт с московским "Локомотивом". В составе "железнодорожников" форвард провел 22 матча во всех турнирах, забил 10 голов и оформил 7 результативных ассистентских действий. В текущем сезоне на счету Дзюбы 2 забитых мяча и 2 голевых паса в 9 сыгранных матчах.


Локомотив Зенит Дзюба Изидор
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