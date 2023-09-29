Ранее 26-летний уроженец Барнаула заявил, что "Спартак" мог выиграть Лигу Европы в сезоне-2021/22, если бы "красно-белых" не "дисквалифицировали грамотно".
– Соболев прав – "Спартак" мог бы побороться за трофей Лиги Европы. Тогда тренером стал Паоло Ваноли, который по итогам сезона выиграл Кубок России. При нем "Спартак" претендовал бы на победу в Лиге Европы, – цитирует Камоцци Sport24.
Напомним, "красно-белые" вышли в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2021/22 с 1-го места в квартете, опередив в таблице итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польскую "Легию". В плей-офф соперником "Спартака" должен был стать немецкий "РБ Лейпциг", однако в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить отечественные клубы и команды от участия в официальных международных турнирах.
Камоцци: Соболев прав – "Спартак" при Ваноли претендовал бы на победу в Лиге Европы
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировал слова форварда "красно-белых" Александра Соболева по поводу возможной победы москвичей в Лиге Европы.
Фото: ФК "Спартак"