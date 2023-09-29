Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ростов
19:00
УралНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
21:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Страсбург
22:00
ЛансНе начат

Камоцци: Соболев прав – "Спартак" при Ваноли претендовал бы на победу в Лиге Европы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировал слова форварда "красно-белых" Александра Соболева по поводу возможной победы москвичей в Лиге Европы.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее 26-летний уроженец Барнаула заявил, что "Спартак" мог выиграть Лигу Европы в сезоне-2021/22, если бы "красно-белых" не "дисквалифицировали грамотно".

– Соболев прав – "Спартак" мог бы побороться за трофей Лиги Европы. Тогда тренером стал Паоло Ваноли, который по итогам сезона выиграл Кубок России. При нем "Спартак" претендовал бы на победу в Лиге Европы, – цитирует Камоцци Sport24.

Напомним, "красно-белые" вышли в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2021/22 с 1-го места в квартете, опередив в таблице итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польскую "Легию". В плей-офф соперником "Спартака" должен был стать немецкий "РБ Лейпциг", однако в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить отечественные клубы и команды от участия в официальных международных турнирах.


Спартак Ваноли Камоцци Соболев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится