– Мостового позвал бы? Он сказал: не его уровень. Я говорю: "Давай тебя поставим, будешь учиться у Кононова. Он говорит: "Не мой уровень. Сейчас Абаскаль уходит, и я захожу", – цитирует Широкова Legalbet.
55-летний Александр Мостовой в августе подал документы для обучения в академии РФС на тренера. По окончании курса бывший футболист сборной России и "Спартака" может возглавить профессиональную команду. После окончания карьеры спортсмена Мостовой раздает комментарии в СМИ, но пока так и не попробовал себя в качестве тренера. В последнее время частым объектом нападок со стороны прославленного игрока является испанский наставник "красно-белых" Гильермо Абаскаль.
Широков: Мостовой говорит: "Сатурн" – не мой уровень. Сейчас Абаскаль уходит, и я захожу"
Директор раменского "Сатурна" Роман Широков рассказал, что экс-полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой отказался от работы в подмосковном клубе.
Фото: "Чемпионат"