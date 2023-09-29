– Оставит ли "Ницца" у себя футболиста после случившегося? Понятно, что с психикой не все в порядке, но это не значит, что клуб должен бросить игрока на произвол судьбы. Мы не знаем, какова степень этих психических заблуждений. Наверное, можно как-то пролечить и как-то поговорить с Бека-Бека. Если же ничего не поможет, то, видимо, да, расстанутся. Считаю, чисто по-человечески в таких случаях нужно помогать людям. Бросить всегда легко. А если дальше с ним действительно что-то случится? С бедой нужно бороться всем вместе, – цитирует Наумова "Матч ТВ".
Ранее издание Actu Foot сообщило, что Бека-Бека, перешедший в "Ниццу", забрался на край моста в одноименном французском городе и угрожает покончить с жизнью. По информации источника, причиной такого шага со стороны 22-летнего француза было расставание с девушкой. Высота моста составляет около 100 метров.
Позднее жандармерия подтвердила, что экстренным службам совместно с психологами удалось снять с моста и спасти жизнь бывшего легионера "Локомотива", выступающего за "Ниццу". Бека-Бека выступал за московский клуб в сезоне-2021/22. В составе "железнодорожников" он провел 28 матчей, забил 4 гола. Летом 2022 года он перешел в клуб Лиги 1 "Ниццу".
Наумов – о Бека-Бека: мы не знаем, какова степень этих психических заблуждений
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов отреагировал на новость о том, что бывший полузащитник "железнодорожников" Бека-Бека, ныне выступающий за "Ниццу", пытался покончить с собой.
Фото: ФК "Локомотив"