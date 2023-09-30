– С чем связано молчание Ганчаренко? Все правильно, молодец. Он правильно сделал. А журналисты здесь при чем? А сколько можно говорить? Он вам одно говорит, а этого нигде нет, — цитирует Иванова "Матч ТВ".
Сегодня екатеринбургский "Урал" на выезде сыграл против "Ростова". Данный поединок открыл программу десятого тура Российской Премьер-лиги. Команды не сумели выявить победителя, поделив очки – 2:2. После игры главный тренер гостей Виктор Гончаренко посетил флеш-интервью и пресс-конференции. Однако белорусский специалист демонстративно не ответил на вопросы журналистов. Президент уральцев Григорий Иванов, в свою очередь, подверг публичной критике арбитров минувшего матча.
Президент "Урала" – о молчании Гончаренко после игры с "Ростовом": все правильно, молодец
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал молчание главного тренера команды Виктора Гончаренко на пресс-конференции и во время флеш-интервью после игры с "Ростовом".
Фото: ФК "Урал"