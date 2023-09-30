"Я рад за Алана. Он всегда хотел поиграть за границей, попробовать себя в другом футболе. Его квалификация и манера игры позволяли надеяться, что он там был бы очень востребован", — сказал Осинькин.
Специалист выразил сожаление, что переход Алана случился не в начале сезона, тогда у спортсмена было бы больше шансов сразу адаптироваться к новому футболу. Осинькин считает, что опыт и мастерство должны помочь Дзагоеву в минимальные сроки влиться в состав новой команды.
Источник: "Чемпионат".
Осинькин — о переходе Дзагоева в "Ламию": Алан всегда хотел поиграть за границей
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал переход российского полузащитника Алана Дзагоева в греческую "Ламию".
Фото: ФК "Ламия"