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Осинькин — о переходе Дзагоева в "Ламию": Алан всегда хотел поиграть за границей

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал переход российского полузащитника Алана Дзагоева в греческую "Ламию".
Фото: ФК "Ламия"
"Я рад за Алана. Он всегда хотел поиграть за границей, попробовать себя в другом футболе. Его квалификация и манера игры позволяли надеяться, что он там был бы очень востребован", — сказал Осинькин.

Специалист выразил сожаление, что переход Алана случился не в начале сезона, тогда у спортсмена было бы больше шансов сразу адаптироваться к новому футболу. Осинькин считает, что опыт и мастерство должны помочь Дзагоеву в минимальные сроки влиться в состав новой команды.

Источник: "Чемпионат".


Осинькин Дзагоев Ламия Крылья Советов
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