– Для нас это историческая победа! Конечно, любому клубу всегда приятно обыграть "Зенит". Город, область, жители региона очень довольны — все счастливы. Действительно, обыграть чемпиона — дорогого стоит. При том что состав "Зенита" очень сильный. Думаю, они в дальнейшем вернут себе очки, и все встанет на свои места.
Напомним, сегодня, 30 сентября 2023 года, в Оренбурге прошел очередной матч Российской Премьер-Лиги (десятый тур). В рамках него местный "Оренбург" сыграл против петербургского "Зенита". Встреча завершилась викторией хозяев поля со счетом 3:1. В их составе забитыми мячами отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес, Брайан Мансилья. Сине-бело-голубые, в свою очередь, ответили лишь точным ударом в исполнении Густаво Мантуана. Таким образом, оренбуржцы впервые в своей истории сумели выиграть у "Зенита".
Источник: Sport24
Спортдир "Оренбурга": историческая победа над "Зенитом"! Город, область, жители — все счастливы
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал победу своей команды над петербургским "Зенитом" (3:1) в матче 10-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"