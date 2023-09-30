Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
3 - 1 3 1
ЗенитЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
Нижний НовгородЗавершен
Рубин
0 - 2 0 2
КраснодарЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
6 - 1 6 1
БрайтонЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 1 2 1
Манчестер СитиЗавершен
Эвертон
1 - 2 1 2
Лутон ТаунЗавершен
Манчестер Юнайтед
0 - 1 0 1
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
2 - 0 2 0
БернлиЗавершен
Борнмут
0 - 4 0 4
АрсеналЗавершен
Вест Хэм
2 - 0 2 0
Шеффилд ЮнайтедЗавершен
Тоттенхэм
2 - 1 2 1
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
0 - 0 0 0
ВильярреалЗавершен
Райо Вальекано
2 - 2 2 2
МальоркаЗавершен
Жирона
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен
Реал Сосьедад
3 - 0 3 0
АтлетикЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
0 - 4 0 4
НаполиЗавершен
Милан
2 - 0 2 0
ЛациоЗавершен
Салернитана
0 - 4 0 4
ИнтерЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
1 - 3 1 3
Боруссия МЗавершен
Кёльн
0 - 2 0 2
ШтутгартЗавершен
Хайденхайм
1 - 0 1 0
УнионЗавершен
Вольфсбург
2 - 0 2 0
АйнтрахтЗавершен
Майнц
0 - 3 0 3
БайерЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 2 2 2
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
0 - 0 0 0
ПСЖЗавершен
Монако
3 - 2 3 2
МарсельЗавершен

Спортдир "Оренбурга": историческая победа над "Зенитом"! Город, область, жители — все счастливы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал победу своей команды над петербургским "Зенитом" (3:1) в матче 10-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
– Для нас это историческая победа! Конечно, любому клубу всегда приятно обыграть "Зенит". Город, область, жители региона очень довольны — все счастливы. Действительно, обыграть чемпиона — дорогого стоит. При том что состав "Зенита" очень сильный. Думаю, они в дальнейшем вернут себе очки, и все встанет на свои места.

Напомним, сегодня, 30 сентября 2023 года, в Оренбурге прошел очередной матч Российской Премьер-Лиги (десятый тур). В рамках него местный "Оренбург" сыграл против петербургского "Зенита". Встреча завершилась викторией хозяев поля со счетом 3:1. В их составе забитыми мячами отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес, Брайан Мансилья. Сине-бело-голубые, в свою очередь, ответили лишь точным ударом в исполнении Густаво Мантуана. Таким образом, оренбуржцы впервые в своей истории сумели выиграть у "Зенита".

Источник: Sport24


Оренбург Зенит Андреев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится