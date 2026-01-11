По мнению эксперта, руководство "Рубина" рассчитывает на изменение игрового стиля команды и стремится к более атакующему футболу. Именно этим, по мнению Гришина, и объясняется интерес к Артиге, который уже работал в России и придерживается соответствующей философии.
- Руководство хочет более атакующий футбол, а Артига проповедует именно такой стиль. Мы видели, как он работал в "Химках" и "Родине". В "Рубине" всегда ставят высокие цели, руководство решило, что при Рахимове команда упёрлась в потолок. Получится или нет это уже вопрос, - передаёт слова Гришина "Матч ТВ".
Отметим, что летом прошлого года Артига возглавил "Петру Атлетику", выступающую в чемпионате Анголы. Ранее специалист также работал в подмосковных "Химках" и столичной "Родине".
На зимнюю паузу "Рубин" ушёл на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ.
Гришин объяснил интерес "Рубина" к Артиге
Экс-футболист Александр Гришин поделился мнением о вероятном назначении Франка Артиги главным тренером "Рубина".
Фото: ФК "Химки"