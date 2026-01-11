"В тройку "Спартаку" будет сложно попасть, потому что по подбору футболистов они не сильнее этих четырёх команд. Не надо сбрасывать со счетов и "Балтику". "Спартак" будет биться с "Балтикой" за пятое-шестое место", - цитирует Гуренко "Советский Спорт".
После 18 сыгранных туров калининградская "Балтика" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками, московский "Спартак" занимает шестое место с 29 баллами в своем активе. Лидером турнирной таблицы является "Краснодар" с 40 очками.
Ранее красно-белые объявили о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера - в ноябре клуб отправил в отставку Деяна Станковича, который работал в клубе с лета 2024 года.
Гуренко: "Спартак" будет биться с "Балтикой" за 5-6 место
Экс-игрок "Локомотива" Сергей Гуренко оценил перспективы московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"