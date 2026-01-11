Талалаев - о давлении в "Спартаке": поработайте в "Ахмате" два с половиной года

Специалист отметил, что разговоры о повышенном давлении в топ-клубах, по его мнению, часто преувеличены. В качестве примера Талалаев привёл собственный опыт работы в грозненском "Ахмате".
- Многие говорят про какое-то давление: "В "Спартаке", в "Динамо" на тебя будут давить". Когда обсуждалось, да, там встречался с кем-то. Ребят, поработайте в "Ахмате" два с половиной года. Вы не знаете ни слова про давление. Вот поработайте там, - заявил Талалаев на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Отвечая на вопрос, можно ли сравнить уровень давления в "Ахмате" с ситуацией в московских клубах, тренер подчеркнул, что разница минимальна.
Талалаев с 2024 года тренирует "Балтику". В этом сезоне его команда набрала 35 баллов и идёт пятой в чемпионате.
Фото: ФК "Балтика"