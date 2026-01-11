Президент "Барселоны": отношения с "Реалом" испорчены

- Отношения с "Реалом" плохие, они испорчены. Есть несколько проблем, которые отдалили нас друг от друга. Сложилась очень плохая ситуация, - цитирует главу каталонцев Sport.es.
В то же время президент каталонского клуба отметил, что даже на фоне конфликта сохраняется определённое взаимное уважение. Он подчеркнул, что любые разногласия могут быть урегулированы, если обе стороны готовы пойти навстречу друг другу.
11 января команды проведут встречу в рамках финала Суперкубка Испании. Старт матча запланирован на 22:00 мск.