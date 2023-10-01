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Бистрович: не думаю о ЦСКА, о том, будут ли шансы остаться через год

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Полузащитник "Балтики" Кристиян Бистрович, выступающий за команду на правах аренды из ЦСКА, заявил, что не думает о возвращении в московский клуб.
Фото: "Чемпионат"
"Не думаю о ЦСКА, о том, будут ли шансы остаться через год. Думаю о каждой игре в "Балтике", — сказал Бистрович.

Спортсмен поблагодарил армейский клуб за всё, что он получил за пять долгих лет в этой команде. Он признался, что стал именно таким футболистом, которым является, в ЦСКА. Бистрович заявил, что нужно дождаться конца сезона, чтобы понять его будущее.

Источник: Sport24.


Бистрович ЦСКА Балтика
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