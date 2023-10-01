"Коллеги все рассказали молодым, что это будет за матч. Будем еще раз доносить: это главное дерби в столице. Для нас это святое", — сказал Федотов.
Матч между московскими командами состоится в рамках 11-го тура чемпионата России и пройдёт 8 октября на стадионе "Открытие Банк Арена". Сейчас у "Спартака" 16 очков и пятая строчка в турнирной таблице, но на игру меньше. У ЦСКА столько же очков и шестая строчка.
Источник: Sport24.
Федотов — о матче со "Спартаком": будем еще раз доносить молодым, что это главное дерби в столице. Это святое
Фото: РИА НОвости