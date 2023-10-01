Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
14:00
СочиНе начат
Крылья Советов
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Енисей
13:00
Динамо МхНе начат
Торпедо
13:00
ЛенинградецНе начат
Шинник
16:00
ТюменьНе начат
Черноморец
17:00
ВолгарьНе начат
Нефтехимик
18:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
16:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
15:00
ГранадаНе начат
Алавес
17:15
ОсасунаНе начат
Атлетико
22:00
КадисНе начат
Бетис
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
13:30
ЭмполиНе начат
Удинезе
16:00
ДженоаНе начат
Аталанта
19:00
ЮвентусНе начат
Рома
21:45
ФрозинонеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
16:30
ВердерНе начат
Фрайбург
18:30
АугсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
14:00
ЛионНе начат
Ницца
16:00
БрестНе начат
Гавр
16:00
ЛилльНе начат
Тулуза
16:00
МецНе начат
Лорьян
18:05
МонпельеНе начат
Ренн
21:45
НантНе начат

Федотов — о матче со "Спартаком": будем еще раз доносить молодым, что это главное дерби в столице. Это святое

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался в преддверии матча со "Спартаком" в 11-м туре РПЛ.
Фото: РИА НОвости
"Коллеги все рассказали молодым, что это будет за матч. Будем еще раз доносить: это главное дерби в столице. Для нас это святое", — сказал Федотов.

Матч между московскими командами состоится в рамках 11-го тура чемпионата России и пройдёт 8 октября на стадионе "Открытие Банк Арена". Сейчас у "Спартака" 16 очков и пятая строчка в турнирной таблице, но на игру меньше. У ЦСКА столько же очков и шестая строчка.

Источник: Sport24.


Спартак ЦСКА Федотов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится