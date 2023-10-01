– Я доволен ребятами, игрой и результатом в том числе. Знаете, когда говорят: "Еще много работы". Я всегда говорю, если выигрываем, что доволен собой и всеми ребятами. А что работы много, так во всех командах любого уровня. Второй момент, конечно, поддержка болельщиков великолепная.
Напомним, сегодня, 1 октября 2023 года, в Воронеже состоялся очередной матч десятого тура Российской Премьер-лиги. В рамках него местный "Факел" сыграл против "Сочи". Встреча завершилась викторией хозяев поля со счетом 2:0. В их составе забитыми мячами отличились Евгений Марков и Вячеслав Якимов. Таким образом, после минувшего поединка подопечные Сергея Ташуева сумели заработать восемь баллов. Они поднялись на 14 месте в турнирной таблице чемпионата страны.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Факела" Ташуев – о победе над "Сочи": доволен собой и всеми ребятами
Главный тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев прокомментировал победу своей команды над "Сочи" (2:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"