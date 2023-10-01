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Точилин – о поражении "Сочи" от "Факела": ответственность полностью лежит на мне

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Наставник "Сочи" Александр Точилин высказался о поражении своей команды от воронежского "Факела" (0:2) в матче 10-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
— Нам в целом не удалась игра. Это в первую очередь заслуга соперника, который навязал нам свой футбол, мы, к сожалению, не смогли ему ничего противопоставить. Замены должны были изменить ход игры, это не получилось, поэтому ответственность полностью лежит на мне.

В воскресенье, 1 октября, в Воронеже был проведен один из матчей десятого тура чемпионата России по футболу. Там местный "Факел" сразился против "Сочи". Поединок сложился для подопечных Александра Точилина не самым лучшим образом. Они потерпели поражение от воронежского клуба со счетом 0:2. Таким образом, сочинцы проиграли в пятом подряд матче РПЛ. В их активе осталось шесть набранных очков. Южане оказались на последнем месте в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"


Точилин Сочи Факел
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