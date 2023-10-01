— Не буду оценивать уровень игры, но "Факел" выглядел лучше, имел больше моментов, заслуженно победил. "Сочи" находится в большом кризисе, и пока не видно, что есть какие-то пути возрождения этой команды. Нужно подумать главному тренеру и руководству, как хотя бы дотянуть до зимы, чтобы не быть с большим очковым недобором.
1 октября футболисты "Сочи" в гостях сыграли против "Факела". Встреча прошла в Воронеже. Она вошла в программу десятого тура Российской Премьер-лиги. Подопечные Александра Точилина потерпели поражение от счетом 0:2. Они уступили уже в пятой подряд игре чемпионата страны.
В настоящее время "Сочи" имеет на своем счету шесть баллов. Южане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. В 11-м туре коллектив Александра Точилина на своем поле сыграет с петербургским "Зенитом". Эта встреча состоится 7 октября.
Источник: "Матч ТВ"
Аршавин: "Сочи" находится в большом кризисе, и пока не видно, что есть какие-то пути возрождения этой команды
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об игре "Сочи" в матче 10-го тура РПЛ с "Факелом" из Воронежа (0:2).
Фото: ТАСС