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Смородская: "Спартаку" нужно менять тренера, другого рецепта здесь нет

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Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: bobsoccer.ru
"Ужасно. Так играть просто нельзя. Можно уступить, но 0:4 - проигрыш очень серьезный. Что "Спартаку" делать дальше? Менять тренера. Другого рецепта здесь нет", - приводит "Матч ТВ" слова Смородской.

Напомним, сегодня, 1 октября, в матче 10-го тура РПЛ "Крылья Советов" разгромили московский "Спартак". Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 4:0. Дубль на свой счет записал защитник хозяев поля Юрий Горшков, также по голу забили вингер Бенхамин Гарре и форвард Владислав Шитов. Это поражение стало четвертым для команды Гильермо Абаскаля в текущем розыгрыше чемпионата России. "Красно-белые" с 16 набранными очками располагаются на пятом месте в турнирной таблице.


Смородская Абаскаль Спартак Крылья Советов
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