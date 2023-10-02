"Я бы отметил такую тенденцию, что первые места в турнирной таблице занимают не московские топовые команды и питерский "Зенит"... Пусть это и небольшая дистанция — прошла треть чемпионата, но надо всем задуматься, потому что время летит быстро. До декабря этот сезон, я уверен, будет очень интересным, сенсации мы еще увидим", — сказал Титов.
Напомним, в чемпионате России прошло десять туров. По их итогам первое место в турнирной таблице занимает "Краснодар". У команды Владимира Ивича сейчас 24 очка. Следом идут самарские "Крылья Советов", набравшие 21 очко. В тройку также входит "Локомотив", у которого 18 очков по итогам этих туров.
Действующий чемпион России "Зенит" с 17 очками располагается на четвёртой позиции. Ниже идут команды с одинаковым количеством очков (16), но расположившиеся в турнирной таблице согласно данным дополнительных показателей — "Спартак", ЦСКА и "Динамо".
Источник: РИА Новости.
Титов — о сезоне РПЛ: сенсации мы еще увидим
Бывший футболист "Спартака" Егор Титов высказался о нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»