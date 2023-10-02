Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
16:00
КАМАЗНе начат
Акрон
16:30
ХимкиНе начат
Сокол
19:00
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
22:00
КадисНе начат
Бетис
22:00
ВаленсияНе начат
Лас-Пальмас
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
19:30
ВеронаНе начат
Сассуоло
19:30
МонцаНе начат
Фиорентина
21:45
КальяриНе начат
Рома
21:45
ФрозинонеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
21:45
НантНе начат

Кечинов: видно, что Абаскаль нервничает и дергается, меня в его поведении и заменах уже ничего не удивляет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале после матча с "Крыльями Советов" (0:4) в 10-м туре РПЛ.
Фото: личный архив
"Видно, что Абаскаль нервничает и дергается, меня в его поведении и заменах уже ничего не удивляет... Я считаю, что его пока не надо трогать, нужно дождаться зимней паузы и там дальше принимать решения", — сказал Кечинов.

Кечинов заявил, что последние матчи "Спартака" подарили надежду на то, что ситуация с командой приходит в норму, однако в игре с самарской командой вновь была потеря концентрации и невнятная игра в обороне.

Отметим, что красно-белые проиграли после трёх побед подряд в чемпионате страны.

Источник: ТАСС.


Кечинов Спартак Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится