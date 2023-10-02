"Видно, что Абаскаль нервничает и дергается, меня в его поведении и заменах уже ничего не удивляет... Я считаю, что его пока не надо трогать, нужно дождаться зимней паузы и там дальше принимать решения", — сказал Кечинов.
Кечинов заявил, что последние матчи "Спартака" подарили надежду на то, что ситуация с командой приходит в норму, однако в игре с самарской командой вновь была потеря концентрации и невнятная игра в обороне.
Отметим, что красно-белые проиграли после трёх побед подряд в чемпионате страны.
Источник: ТАСС.
Кечинов: видно, что Абаскаль нервничает и дергается, меня в его поведении и заменах уже ничего не удивляет
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале после матча с "Крыльями Советов" (0:4) в 10-м туре РПЛ.
Фото: личный архив