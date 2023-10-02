– Кокорин всегда доступен и будет рад возвращению в сборную России. Все зависит от тренера – если Карпин захочет видеть в команде Кокорина, и не будет препятствий вызову в сборную, то Александр с удовольствием вернется, – цитирует Бердышева "Матч ТВ".
Сегодня, 2 октября, РФС официально объявил дату, место и время проведения товарищеской встречи между сборными России и Камеруна. Игра состоится в четверг, 12 октября, в Москве на домашнем стадионе "Динамо" "ВТБ Арене". Стартовый свисток главного судьи прозвучит ровно в 19:00 по мск. Пресс-служба РФС также объявила список из 29 футболистов, вызванных на УТС национальной команды в октябре.
Отметим присутствие в составе национальной команды полузащитника "Монако" Александра Головина, хавбека "Гавра" Далера Кузяева и братьев Миранчуков. Впервые вызов получили автор дубля в ворота "Спартака" Юрий Горшков из "Крыльев Советов" и полузащитник "Ахмата" Евгений Харин. Среди приглашенных футболистов отсутствуют Арсен Захарян из "Реала Сосьедад" и нападающий "Динамо" Константин Тюкавин, которые пропустили ряд матчей из-за болезней и травм.
Агент Кокорина: все зависит от тренера. Если Карпин захочет, то Александр с удовольствием вернется в сборную
Тимофей Бердышев, агент форварда кипрского "Ариса" Александра Кокорина, оценил шансы своего клиента вернуться в национальную команду России.
Фото: ФК "Арис"