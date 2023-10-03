– Подана ли жалоба в CAS? Да, уже подали, — приводит слова Арутюнянца "РБ Спорт".
Минувшим летом футболист сборной Норвегии Матиас Норманн в письменном виде уведомил "Ростов" о расторжении трудового договора в одностороннем порядке. Такое же заявление полузащитник отправил в стан московского "Динамо", за который он выступал на тот момент времени на правах аренды. После этого Норманн покинул Россию. Он переехал в Саудовскую Аравию и заключил контракт с местным клубом Аль-Раед
"Ростов" подал жалобу в CAS по делу Норманна
"Ростов" обратился в CAS по делу бывшего игрока команды Матиаса Норманна, сообщил президент южан Арташес Арутюнянц.
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