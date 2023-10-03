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Галактионов – после победы над "Ростовом": находимся в хорошем состоянии, но эйфории нет

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Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над "Ростовом" (3:1) в матче Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
– Находимся в хорошем функциональном состоянии, но эйфории нет. Тяжелый сезон, в котором каждый может обыграть каждого. Продолжаем работать. Восстановимся и будем планомерно готовиться к "Уралу".

Напомним, этим вечером в Москве на местной "РЖД Арене" состоялся очередной поединок Кубка России (групповой этап Пути РПЛ). Там "Локомотив" сыграл с "Ростовом". Подопечные Михаила Галактионова одержали викторию со счетом 3:1. Таким образом, "железнодорожники" продлили свою победную серию во всех официальных турнирах до трех матчей подряд.

Источник: "Матч ТВ"


Кубок России Локомотив Ростов Галактионов
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