"Мы иногда общаемся с Влашичем. Мы нечасто говорим о ЦСКА, больше смотрим на нынешнюю ситуацию и на будущее. Что было бы, если бы Влашич сейчас играл в России? Он был бы лучшим футболистом РПЛ", - цитирует Бистровича Sport24.
Никола Влашич, играющий на позиции атакующего полузащитника, защищал цвета московского ЦСКА с 2018 по 2021 год. Всего за четыре сезона в составе "армейцев" хорват принял участие в 108 матчах, в которых отличился 33 забитыми голами и 21 голевой передачей. Сейчас 26-летний футболист представляет итальянский "Торино". В минувшем сезоне Влашич оформил 5+8 по системе гол плюс пас в 37 играх за туринский клуб.
Бистрович - о Влашиче: если бы он сейчас играл в России, был бы лучшим игроком РПЛ
Хавбек "Балтики" Кристиан Бистрович считает, что если бы его экс-одноклубник по ЦСКА полузащитник Никола Влашич остался в РПЛ, то сейчас был лучшим игроком чемпионата.
Фото: РИА Новости