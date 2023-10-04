- Причина в том, что Камерун хочет дружить с Россией. Наши страны сотрудничают в политике, обороне: мы всегда готовы прийти на помощь России, а ваша страна готова помочь нам. Главное для нас - построить дружбу между странами и обеспечить сотрудничество во всех сферах, в том числе и футболе.
Напомним, сборная России в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора проведет товарищескую встречу с национальной командой Камеруна. Матч состоится на стадионе московского "Динамо" 12 октября. Начало игры в 19:00 по столичному времени. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с еще одной сборной африканского континента - Кенией.
Во время сентябрьского сбора российская сборная сыграла вничью с Катаром со счетом 1:1, а также провела два контрольных поединка со сборной Египта до 23 лет (1:1, 1:2).
Источник: Sport24
Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна: мы хотим дружить с Россией. Всегда готовы прийти на помощь
Генсек камерунской Федерации футбола Блез Джунан рассказал, что хочет построить дружбу с Россией во всех сферах.
Фото: "СЭ"