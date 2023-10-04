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Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна: мы хотим дружить с Россией. Всегда готовы прийти на помощь

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Генсек камерунской Федерации футбола Блез Джунан рассказал, что хочет построить дружбу с Россией во всех сферах.
Фото: "СЭ"
- Причина в том, что Камерун хочет дружить с Россией. Наши страны сотрудничают в политике, обороне: мы всегда готовы прийти на помощь России, а ваша страна готова помочь нам. Главное для нас - построить дружбу между странами и обеспечить сотрудничество во всех сферах, в том числе и футболе.

Напомним, сборная России в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора проведет товарищескую встречу с национальной командой Камеруна. Матч состоится на стадионе московского "Динамо" 12 октября. Начало игры в 19:00 по столичному времени. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с еще одной сборной африканского континента - Кенией.

Во время сентябрьского сбора российская сборная сыграла вничью с Катаром со счетом 1:1, а также провела два контрольных поединка со сборной Египта до 23 лет (1:1, 1:2).

Источник: Sport24


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