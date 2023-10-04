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Агент Чистякова: пусть Дима доказывает в "Зените", работает. Всё будет хорошо, я в нем уверен

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Агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова Андрей Талаев ответил на вопрос о том, смущает ли его отсутствие игровой практики у его клиента.
Фото: ФК "Зенит"
"Слушайте, ну, во-первых, не такой большой срок еще прошел, когда он ее потерял, форму нужно набрать, поэтому ничего, пусть доказывает, работает. Все хорошо будет, я уверен в Диме", — передает слова Талаева "Спорт день за днем".

Центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков получил травму в матче против "Ростова". После восстановления от травмы футболист попал в заявку на 5 матчей, но игрок так и не вышел на поле. Контракт защитника с сине-бело-голубыми заканчивается летом 2025 года.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что Чистяков может перейти в московский "Локомотив". Также сообщалось, что "Зенит" запросил за своего защитника 5 млн евро.


Зенит Чистяков
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