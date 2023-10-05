"Почему мы так плохо начали сезон РПЛ? Правда, не знаю. Такое бывает. Главное понять это и поскорее исправить ситуацию", — сказал Байрамян.
Отметим, что после 10 туров команда занимает в турнирной таблице 12-е место, опережая идущих в зоне вылета "Балтику" и "Сочи" на три и четыре очка, соответственно. В следующем туре у команды Валерия Карпина матч с лидером турнира "Краснодаром" в гостях.
Источник: Sport24.
Байрамян: не знаю, почему "Ростов" так плохо начал сезон. Такое бывает
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян признался, что не знает причин плохого старта команды в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Ростов"