Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фрайбург
19:45
Вест ХэмНе начат
Бетис
19:45
СпартаНе начат
Марсель
19:45
Брайтон энд Хоув АльбионНе начат
Ливерпуль
22:00
Сент ЖиллуазНе начат
Вильярреал
22:00
РеннНе начат
Мольде
22:00
БайерНе начат

Байрамян: не знаю, почему "Ростов" так плохо начал сезон. Такое бывает

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян признался, что не знает причин плохого старта команды в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Ростов"
"Почему мы так плохо начали сезон РПЛ? Правда, не знаю. Такое бывает. Главное понять это и поскорее исправить ситуацию", — сказал Байрамян.

Отметим, что после 10 туров команда занимает в турнирной таблице 12-е место, опережая идущих в зоне вылета "Балтику" и "Сочи" на три и четыре очка, соответственно. В следующем туре у команды Валерия Карпина матч с лидером турнира "Краснодаром" в гостях.

Источник: Sport24.


Байрамян Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится