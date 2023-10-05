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Титов: многие думали, что "Зенит" — это надолго. Но его можно обыгрывать даже при ресурсах "Газпрома"

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Бывший футболист Егор Титов считает, что в нынешнем сезоне РПЛ каждая команда может обыграть другую.
Фото: СЭ
"Многие думали, что "Зенит" — это надолго. Но его можно обыгрывать, даже при таких игроках и ресурсах, как у "Газпром". В нашем чемпионате сейчас каждый может обыграть каждого", — сказал Титов.

Титов не знает, сможет ли кто-то прервать гегемонию чемпионата, так как сыграна лишь треть чемпионата, поэтому рано делать выводы по игре "Зенита". Он отметил, что новый чемпион будет большим плюсом для РПЛ, но не для команды из Санкт-Петербурга, которая хочет повторить достижение "Спартака", выигрывавший шесть чемпионств подряд в девяностые годы.

Источник: Sport24.


Титов
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