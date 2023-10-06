"Лаксальт должен вернуться в общую группу после паузы на игры сборных", — сказал Родионов.
30-летний Лаксальт выступает за российскую команду с лета 2021 года, когда перешёл из итальянского "Милана". В нынешнем сезоне уругвайский спортсмен принял участие в 10 матчах, в которых отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.
Источник: Sport24.
Врач "Динамо": Лаксальт восстановится после матчей сборных
Главный врач "Динамо" Александр Родионов рассказал, что защитник Диего Лаксальт вернётся в общую группу после октябрьской паузы на матчи сборных.
Фото: ФК "Динамо"