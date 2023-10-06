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Врач "Динамо": Лаксальт восстановится после матчей сборных

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Главный врач "Динамо" Александр Родионов рассказал, что защитник Диего Лаксальт вернётся в общую группу после октябрьской паузы на матчи сборных.
Фото: ФК "Динамо"
"Лаксальт должен вернуться в общую группу после паузы на игры сборных", — сказал Родионов.

30-летний Лаксальт выступает за российскую команду с лета 2021 года, когда перешёл из итальянского "Милана". В нынешнем сезоне уругвайский спортсмен принял участие в 10 матчах, в которых отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.

Источник: Sport24.


Динамо Лаксальт
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