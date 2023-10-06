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Быстров — про Абаскаля: он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек

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Бывший футболист "Спартака" Владимир Быстров считает, что команде нужно уволить главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"
"Зачем ему давать еще шанс? На протяжении последних двух-трех месяцев он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек!" — сказал Быстров.

Быстров отметил, что в этом деле всё зависит от руководителей "Спартака", он считает, что они ставили другие задачи перед командой на нынешний сезон.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Быстров Абаскаль Спартак
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