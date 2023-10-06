- Меня не смущает, что Безбородов рассудит наш матч с "Зенитом". Главное, чтобы всё было профессионально. Думаю ли я, что могут возникнуть проблемы из-за того, что команду из Петербурга будет судить арбитр из Питера? Зачем нам проблемы? Нам и без этого есть о чем думать, - передает слова Рубашко Metaratings.ru.
"Сочи" сыграет на своем поле с петербургским "Зенитом" в рамках 11 тура Российской премьер-лиги, матч пройдет 7 октября и начнется в 14:00 по московскому времени. В качестве главного рефери на этом матче будет работать арбитр ФИФА из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов. "Сочи" замыкает турнирную таблицу с 6 очками в 10 матчах, "Зенит" набрал 17 очков и находится на четвертой строчке.
Гендиректор "Сочи": не смущает, что нашу игру с "Зенитом" будет судить петербуржец Безбородов
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал назначение петербургского рефери Владислава Безбородова на матч 11 тура РПЛ против "Зенита".
Фото: "Чемпионат"