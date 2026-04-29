Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
22:00
АрсеналНе начат

Экс-игрок ЦСКА - об отставке Шпилевского: надо было принимать решение раньше

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал уход Алексея Шпилевского с поста наставника "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"
По его мнению, руководство клуба затянуло с кадровым решением, несмотря на неудачные результаты по ходу сезона.

- Мы видели по ходу сезона, особенно в первом круге, когда "Пари НН" проигрывал очень много игр. Руководство на эти неудачи не реагировало, дало тренеру карт-бланш, и вот к чему это привело. Надо было это раньше делать, - передаёт слова Кузнецова "Советский спорт".

Нижегородский клуб расстался с тренером после поражения от "Спартака" (1:2) в 27-м туре. Шпилевский работал с командой с лета 2025 года. За этот период "Пари НН" одержал шесть побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел 17 поражений. С 22 очками команда занимает 15-е место за три тура до завершения чемпионата.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится