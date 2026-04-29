Экс-игрок ЦСКА - об отставке Шпилевского: надо было принимать решение раньше

- Мы видели по ходу сезона, особенно в первом круге, когда "Пари НН" проигрывал очень много игр. Руководство на эти неудачи не реагировало, дало тренеру карт-бланш, и вот к чему это привело. Надо было это раньше делать, - передаёт слова Кузнецова "Советский спорт".
Нижегородский клуб расстался с тренером после поражения от "Спартака" (1:2) в 27-м туре. Шпилевский работал с командой с лета 2025 года. За этот период "Пари НН" одержал шесть побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел 17 поражений. С 22 очками команда занимает 15-е место за три тура до завершения чемпионата.