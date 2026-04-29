Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
5 - 4 5 4
БаварияЗавершен

"Ливерпуль" принял решение по главному тренеру - источник

Руководство "Ливерпуля" приняло решение сохранить Арне Слота на посту главного тренера на следующий сезон.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает журналист Алекс Крук. По данным источника, клуб больше не рассматривает вариант с приглашением Хаби Алонсо. Испанский специалист, ранее входивший в список кандидатов, теперь является одним из претендентов на работу в "Челси".

В текущем розыгрыше АПЛ мерсисайдцы идут в зоне еврокубков: после 34 матчей команда набрала 58 очков и занимает четвёртую позицию.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится