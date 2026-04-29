"Ливерпуль" принял решение по главному тренеру - источник

Руководство "Ливерпуля" приняло решение сохранить Арне Слота на посту главного тренера на следующий сезон.

Об этом сообщает журналист Алекс Крук. По данным источника, клуб больше не рассматривает вариант с приглашением Хаби Алонсо. Испанский специалист, ранее входивший в список кандидатов, теперь является одним из претендентов на работу в "Челси".



В текущем розыгрыше АПЛ мерсисайдцы идут в зоне еврокубков: после 34 матчей команда набрала 58 очков и занимает четвёртую позицию.