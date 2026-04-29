Нойер пропустил все удары в створ в матче с "ПСЖ"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер провёл неудачный матч против "ПСЖ" (4:5) в полуфинале Лиги чемпионов.

По воротам мюнхенцев было нанесено пять ударов в створ - все они завершились голами, а голкипер не совершил ни одного сейва.



По данным Opta, подобный случай в плей-офф турнира фиксировался крайне давно. Последний раз такая статистика была зафиксирована в 2000 году, когда вратарь "Челси" Эд де Гуй в четвертьфинале с "Барселоной" также пропустил пять мячей без единого спасения.



Ответная встреча между командами состоится 6 мая.