Игроков будут удалять за прикрытый рот на ЧМ-2026 - источник

Международная федерация футбола ФИФА готовит изменения в регламент на чемпионате мира 2026 года.
По данным The Times, на турнире могут ввести более строгие санкции за поведение футболистов. В частности, обсуждается правило, при котором игроки будут удаляться с поля, если во время конфликтов с соперниками прикрывают рот. Аналогичная мера может коснуться и случаев демонстративного ухода с поля в знак несогласия с решениями арбитра.

Ожидается, что о нововведениях объявит президент организации Джанни Инфантино на конгрессе в Ванкувере 30 апреля.

