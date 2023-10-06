- Сейчас "Локомотив" участвует в борьбе за чемпионство. Слабых команд в лиге нет, каждая может преподнести сюрприз. "Локомотив" показывает нормальную игру и набирает очки. Волноваться не стоит. В прошлом сезоне была другая ситуация, тогда клуб догонял лидеров. Сейчас на "Локо" настраиваются как на команду, которая борется за чемпионство. Психологически тяжело, когда ты находишься в верхней части турнирной таблицы и рискуешь потерять позиции, - передает слова Сенникова "Евро-Футбол.Ру".
Московский "Локомотив" по итогам десяти стартовых туров Российской премьер-лиги набрал 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Красно-зеленые отстают на 6 очков от единолично лидирующего "Краснодара" и на 3 очка от занимающих вторую строчку самарских "Крыльев Советов", опережая при этом на 1 очко петербургский "Зенит" и на 2 очка целую группу московских клубов в составе "Спартака", "Динамо" и ЦСКА.
В двух последних матчах РПЛ "железнодорожники" победили "Зенит" (2:1) и "Пари НН" (1:0), перед этим проиграв на своем поле "Оренбургу" (0:2).
Сенников: "Локомотив" участвует в борьбе за чемпионство и на него настраиваются, как на претендента на чемпионство
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал текущую турнирную ситуацию для "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"