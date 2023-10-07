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Семин: ЦСКА выглядит предпочтительнее в плане уверенности, "Спартак" имеет преимущество домашнего поля

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Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от столичного дерби между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"
– В дерби нет фаворитов. Этот матч – важное событие для каждой команды и футболистов. Все будут хорошо подготовлены, и мы увидим самоотдачу от футболистов. Наверное, сегодня предпочтительнее выглядит ЦСКА в плане уверенности. Но мне кажется, "Спартак" имеет преимущество домашнего поля, – цитирует 76-летнего специалиста Metaratings.

В воскресенье, 8 октября, "Спартак" и ЦСКА встретятся в московском дерби в рамках 11-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве. Стартовый свисток Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга раздастся в 19:00 по мск. В активе обоих столичных клубов по 16 набранных очков.

"Красно-белые" идут на 6-й строчке в таблице РПЛ, "армейцы" располагаются на восьмом месте. В предыдущем туре чемпионата России "Спартак" разгромно проиграл в Самаре "Крыльям Советов" (0:4), а ЦСКА дома нанес минимальное поражение "Балтике" (1:0).


Спартак ЦСКА Семин
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