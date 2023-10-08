– Дерби с ЦСКА – хороший повод, чтобы реабилитироваться. Прежде всего – перед болельщиками, которых мы расстроили, – цитирует Умярова "Чемпионат".
В воскресенье, 8 октября, "Спартак" примет ЦСКА на домашнем стадионе "Открытие Банк Арена" в 11-м туре чемпионата России. Центральный матч тура рассудит питерский арбитр Кирилл Левников, который подаст стартовый свисток в 19:00 по мск. Напомним, встречу из-за перебора желтых карточек пропускает нападающий "красно-белых" Александр Соболев.
"Спартак" и ЦСКА входят в группу из четырех клубов, которые делят в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги места с пятого по девятое. Помимо "красно-белых" и "армейцев", по 16 очков также набрали екатеринбургский "Урал" и московское "Динамо".
Команда Гильермо Абаскаля проиграла две предыдущие игры в РПЛ и Кубке России "Крыльям Советов" и "Динамо" с общим счетом 0:7. ЦСКА в последнем туре чемпионата страны минимально одолел "Балтику" (1:0), а на неделе упустил победу в основное время над "Факелом" и проиграл воронежцам в серии 11-метровых ударов в Кубке России (1:1, 2:4 по пенальти).
Умяров: дерби с ЦСКА – хороший повод реабилитироваться перед болельщиками, которых мы расстроили
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров заявил, что предстоящее московское дерби с ЦСКА в 11-м туре РПЛ является хорошим поводом для "красно-белых" реабилитироваться перед болельщиками.
Фото: ФК "Спартак"