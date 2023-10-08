- Непонятно, скажутся ли кадровые проблемы ЦСКА. Непонятно, что с Мойзесом и Агаповым. Если они сыграют, то у ЦСКА будет меньше проблем. У Абаскаля другие проблемы - ему нужно выбрать оптимальный состав из всего, что есть. Пока он не может этим воспользоваться, потому что ни в одной игре не было оптимального состава, - передает слова Масалитина "Чемпионат".
В матче 11 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграет на своем поле с ЦСКА. Дерби пройдет на московском стадионе "Открытие Банк Арена" и начнется сегодня, 8 октября, в 19:00 по московскому времени.
Оба соперника набрали в десяти стартовых турах чемпионата России по 16 очков, в текущей турнирной таблице по ходу тура красно-белые находятся на седьмой, а красно-синие - на девятой строчке.
Масалитин: у Абаскаля в "Спартаке" кадровая проблема - выбрать оптимальный состав из того, что есть
Экс-нападающий "Спартака" и ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем дерби между этими клубами в рамках 11 тура РПЛ.
Фото: "РБ Спорт"