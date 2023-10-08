- В концовке потеряли концентрацию. Пропустили слишком простой гол. Мы знаем, что Промес "исполнил" на 40-й минуте, это первый эпизод, когда соперник добрался до удара и первым же ударом забил. Это и называется мастерство. Мы имели предостаточно моментов, чтобы увеличить преимущество, но не могли вложить мяч в ножку. У нас были очень хорошие моменты, чтобы закончить игру.
Матч 11-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Спартак" принимал на домашнем стадионе "Открытие Банк Арена" ЦСКА завершился результативной ничьей со счетом 2:2. Хозяева поля ушли от поражения в самой концовке встречи, на 97-й минуте. Решающий мяч записал на свой счет экс-полузащитник ЦСКА, перешедший этим летом в стан "красно-белых", Хесус Медина. По итогам поединка подопечные Владимира Федотова набрали одно очко и с 17-ю баллами занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с аналогичным количеством набранных очков расположился на пятой строчке, опережая "армейцев" по дополнительным показателям.
Источник: "Матч ТВ"
Федотов - о ничьей со "Спартаком": ЦСКА имел предостаточно моментов, чтобы увеличить преимущество
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мыслями от матча 11-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:2).
Фото: "СЭ"