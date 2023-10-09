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Федун: дерби — огонь. Для "Спартака" ничья с ЦСКА — положительный результат

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Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун высказался по итогам матча команды с ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ.
Фото: Олег Яковлев / РБК
"Настоящее дерби! Качество игры не лучшее, потому что обе команды сейчас не в лучшем состоянии. Но в целом дерби — огонь! Для "Спартака" ничья в дерби — положительный результат", — сказал Федун.

Федун заявил, что разумеется для его бывшей команды это положительный результат, учитывая, что до этого у коллектива было три поражения подряд, однако качество игры красно-белых он оценил на "3-". Однако функционер отметил, что результат остаётся результатом, а ребята бились в этой игре.

Источник: "Чемпионат".


Федун Спартак ЦСКА
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