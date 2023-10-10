"Сейчас видно, что у Абаскаля идет ротация состава: кто-то его разочаровал, кто-то не показывает желаемой игры. Видно, что он амбициозный и ничего не боится. Все команды проигрывают, но сейчас не проиграли ЦСКА в таком матче", — сказал Глушаков.
Полузащитник, выступавший за московскую команду с 2013 по 2019 год, считает, что сейчас испанский тренер находится в поиске момента, чтобы сформировать новую команду. Отметим, что по итогам 11 туров чемпионата России красно-белые набрали 17 очков и занимают в турнирной таблице шестое место.
Источник: "Чемпионат".
Глушаков — про Абаскаля: видно, что он амбициозный и ничего не боится
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков назвал тренера команды Гильермо Абаскаля амбициозным специалистом.
Фото: "Чемпионат"