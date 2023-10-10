"Мы в какой-то момент начали страдать слабой реализацией моментов. И, возможно, это начало давить на "Динамо". Думаю, что нам нужна какая-то уверенная победа в чемпионате, от которой можно будет оттолкнуться и двигаться дальше", — сказал Лесовой.
Спортсмен заявил, что после стольких нереализованных моментов все игроки команды начинают нервничать. Полузащитник выразил надежду, что пауза на матчи сборных позволит коллективу перезагрузиться и решить все проблемы с реализацией моментов.
В нынешнем сезоне московская команда, набравшая 17 очков, занимает в турнирной таблице восьмое место.
Источник: "Известия".
Лесовой: слабая реализация начала давить на "Динамо". Нам нужна уверенная победа в РПЛ
Полузащитник "Динамо" Даниил Лесовой высказался о выступлениях команды в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"