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Лесовой: слабая реализация начала давить на "Динамо". Нам нужна уверенная победа в РПЛ

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Полузащитник "Динамо" Даниил Лесовой высказался о выступлениях команды в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы в какой-то момент начали страдать слабой реализацией моментов. И, возможно, это начало давить на "Динамо". Думаю, что нам нужна какая-то уверенная победа в чемпионате, от которой можно будет оттолкнуться и двигаться дальше", — сказал Лесовой.

Спортсмен заявил, что после стольких нереализованных моментов все игроки команды начинают нервничать. Полузащитник выразил надежду, что пауза на матчи сборных позволит коллективу перезагрузиться и решить все проблемы с реализацией моментов.

В нынешнем сезоне московская команда, набравшая 17 очков, занимает в турнирной таблице восьмое место.

Источник: "Известия".


Лесовой Динамо
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