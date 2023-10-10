"Для меня важна каждая игра, не могу сказать, что игра против "Ахмата" была особенно важна. Для меня приезд в Грозный особенный, потому что с этим городом и клубом у меня связано очень многое. Встретился с президентом "Ахмата", передал привет Рамзану Ахматовичу", — передает слова "Матч ТВ".
58-летний Рахимов тренировал грозненский клуб с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2019 год. Под руководством российского специалиста " "Ахмат" добился лучшего результата в своей истории. В сезоне 2016/2017 грозненцы заняли 5 место в таблице.
С апреля 2023 Рахимов тренирует казанский "Рубин". Вместе с клубом специалист вышел в Премьер-лигу. Сейчас казанский клуб занимает 10 место. Команда набрала 12 очков в 11 матч
Рахимов: на матче с "Ахматом" встретился с президентом клуба, передал привет Кадырову
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов рассказал о своих ощущениях перед матчем с "Ахматом". Специалист тренировал команду из Грозного 5 лет.
Фото: ФК "Рубин"