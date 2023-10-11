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Игрок "Балтики" сравнил Игнашевича с Видичем

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Футболист "Балтики" Никола Радмановац сравнил своего тренера Сергея Игнашевича с экс-защитником "Манчестер Юнайтед" Неманьей Видичем.
Фото: Getty Images
"Игнашевич в России — как Неманья Видич в Сербии. Он — легенда! Я рад, что у нас такой тренер", — передает слова Радмановаца "Матч ТВ".

Игнашевич сыграл 489 матчей в РПЛ. В них он забил 41 мяч. Также Сергей отыграл 128 игр за взрослую сборную России. Защитник 6 раз становился чемпионом России и вместе с ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА.

Видич сыграл 36 матчей за сборную Сербии. В составе "Манчестер Юнайтед" Видич становился победителем Лиги Чемпионов. Серб отыграл 2 сезона за московский "Спартак". Игрок забил 4 мяча, играя за красно-белых.


Игнашевич Балтика видич
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