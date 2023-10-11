– Может, я кого-то удивлю, но американцам по барабану, что я из России. И всегда так было. Негативят ли люди по поводу России? Я вообще этого не встречал. Ни в свой адрес, ни в адрес страны. Мне кажется, 80% американцев вообще все равно, что происходит за пределами США. Они озабочены исключительно своими проблемами, – приводит слова Шмелева "Чемпионат".
Шмелев родился в Самаре. С 10 лет он переехал в Соединенные Штаты Америки и имеет два гражданства. В сезоне-2022/23 он принял участие в 37 матчах за "Мичиган Старз", отметившись голом и двумя результативными передачами. В текущем розыгрыше чемпионата Гибралтара 24-летний футболист появился на поле в четырех играх, пока не отметившись голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шмелева в 25 тысяч евро.
Футболист из США Шмелев: 80% американцев все равно, что происходит за пределами страны
Экс-защитник американского клуба "Мичиган Старз" Яков Шмелев, ныне выступающий за "Лайонс" в чемпионате Гибралтара, поделился отношением граждан США к россиянам.
Фото: сайт Правительства РФ