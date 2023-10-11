– Отношения с УЕФА не изменились. Наше направление – эта одна из немногих дверей, которая для нас открыта. Понятно, что изменилась логистика. Но это ерунда по сравнению с тем, что ты там получаешь и отдаешь в плане знаний и опыта. Отмечу еще, что проект офиса устойчивого развития РФС зародился задолго до того, как об этом начали говорить в УЕФА, – цитирует Смертина РИА Новости.
Напомним, в конце сентября исполком УЕФА решил вернуть юношеские сборные России в возрастной категории U17 к международным турнирам под своей эгидой. Этот ход вызвал отрицательную реакцию со стороны 8 из 55 стран, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций. Они официально объявили бойкот матчей с россиянами на всех уровнях до момента окончания специальной военной операции РФ на территории Украины. 10 октября на очередном заседании исполкома организации решение о допуске было отменено под давлением ряда международных национальных федераций.
Смертин: отношения между РФС и УЕФА не изменились
Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза Алексей Смертин рассказал об отношениях организации с УЕФА.
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