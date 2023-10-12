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Защитник ЦСКА Роша: мы можем стать чемпионами в этом сезоне РПЛ

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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о перспективах "армейцев" в текущем сезоне.
Фото: "Матч ТВ"
ЦСКА может стать чемпионом в этом сезоне? Да Мы провели великолепный матч со "Спартаком" и с учетом этого, все вполне возможно. Считаю, в последних микроэпизодах дали слабину и пропустили гол, но игра в супердерби и решается в мелочах.

Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и "Спартаком" состоялся 8 октября. Он завершился ничейным результатом – 2:2.

После 11-ти туров чемпионата России по футболу столичный ЦСКА имеет на своем счету 17 набранных баллов. "Армейцы" занимают восьмое место в турнирной таблице. В 12-м туре РПЛ подопечные Владимира Федотова в гостях сыграют против казанского "Рубина". Эта встреча состоится 21 октября.

Источник: Sport24


ЦСКА Роша Спартак
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